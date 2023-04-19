Перелом носа и черепно-мозговая травма: ГБР расследует избиение военного на Волыни

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«Работники ГБР проводят расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир в Волынской области. Военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили 9 апреля через сутки после избиения. По свидетельству потерпевшего телесные повреждения ему нанес офицер воинской части», - рассказала Муравель.

По ее словам, был опрошен потерпевший и возможные свидетели. Также работники ГБР назначили ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства происшествия.

«Сотрудники ГБР начали расследование по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)», - сказала Муравель.

Контекст

В Facebook сестра пострадавшего Анатолия Грищука Наталья Мендель сообщила об инциденте. По ее словам, ее брата избил старший лейтенант Василий Арийчук, за то что военный зашел мыться не в ту кабинку.

«Он его сбил с ног и отгамселил ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что имел большую гематому головы»,- написала сестра.

Дополнение

Правоохранители начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии на Ивано-Франковщине. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего появилось на одном из украинских телеграмканалов.