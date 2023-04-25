У ДБР застерегли військових командирів від порушення правил взаємовідносин з солдатами

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«Державне бюро розслідувань у тісній взаємодії з Міністерством оборони України та Військовою службою правопорядку працює над тим, аби запобігти нестатутним відносинам між військовими, особливо під час воєнного стану та проводить низку превентивних заходів», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що лише за останні два тижні ДБР розпочало розслідування декількох фактів нестатутних відносин між військовослужбовцями.

У ДБР нагадують, що в умовах воєнного стану подібні вчинки тягнуть за собою суворе кримінальне покарання.

«Просимо військових негайно повідомляти в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації. ДБР швидко та жорстко реагуватиме на такі правопорушення», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, для того, аби знизити ризики таких порушень, в ДБР навели десять правил, які дозволять з честю та гідністю нести службу всім військовим:

• Дотримуйтеся військової дисципліни та підпорядкованості командиру.

• Будьте відповідальними за свої дії та вчинки.

• Поважайте своїх товаришів та підтримуйте їх у складних ситуаціях.

• Не допускайте конфліктів та не втягуйтеся в них.

• Дотримуйтеся правил безпеки та здорового способу життя.

• Не допускайте порушення військової та державної таємниці.

• Будьте готові до виконання будь-яких завдань та виконуйте їх з відповідальністю та професіоналізмом.

• Дотримуйтеся військової етики та моралі.

• Не допускайте корупції та інших порушень законодавства.

• Завжди пам'ятайте про свою приналежність до військового колективу та дотримуйтеся його правил та традицій.

Так, в ДБР нагадали, що проводиться розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини.

Також працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався з військовослужбовця.

Раніше ДБР завершило досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.