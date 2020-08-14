В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84807 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102201 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127163 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107584 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127644 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101324 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102132 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране

В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране во время мирных протестов. Об этом письме сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на встрече с директорами институтов, пишет Onliner.by, передает УНН.

“Я вынужден был сегодня (13 августа — ред.) вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек — особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях — никто не знает. Представляете, „ученые против насилия“. И это началось с Академии наук!”, — заявил Гусаков на встрече с руководством институтов.

Отмечается, что письмо называется “Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь”.

“Мы, граждане Республики Беларусь, ошеломлены событиями последних нескольких дней. 9 августа 2020 года, во время проведения выборов президента Республики Беларусь, по данным независимых наблюдателей и показаниями избирателей, имели место массовые фальсификации, зафиксированы многочисленные нарушения Избирательного кодекса. Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОН, забирая с собой итоговые протоколы с целью помешать ознакомлению с ними избирателей, что является грубым нарушением законодательства. Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов”, — говорится в письме белорусских ученых.

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Люди возмущены действиями силовых структур Беларуси во время мирных акций протеста, а также ограничением доступа к интернету в стране.

Подписанты, среди которых ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Беларуси, требуют от власти немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан, а также освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

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Как сообщал УНН, студенты и выпускники Киевского национального университета им. Тараса Шевченко требуют от ректора и Ученого Совета вуза лишить президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

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