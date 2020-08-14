В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране

“Я вынужден был сегодня (13 августа — ред.) вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек — особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях — никто не знает. Представляете, „ученые против насилия“. И это началось с Академии наук!”, — заявил Гусаков на встрече с руководством институтов.

Отмечается, что письмо называется “Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь”.

“Мы, граждане Республики Беларусь, ошеломлены событиями последних нескольких дней. 9 августа 2020 года, во время проведения выборов президента Республики Беларусь, по данным независимых наблюдателей и показаниями избирателей, имели место массовые фальсификации, зафиксированы многочисленные нарушения Избирательного кодекса. Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОН, забирая с собой итоговые протоколы с целью помешать ознакомлению с ними избирателей, что является грубым нарушением законодательства. Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов”, — говорится в письме белорусских ученых.

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Люди возмущены действиями силовых структур Беларуси во время мирных акций протеста, а также ограничением доступа к интернету в стране.

Подписанты, среди которых ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Беларуси, требуют от власти немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан, а также освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

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Как сообщал УНН, студенты и выпускники Киевского национального университета им. Тараса Шевченко требуют от ректора и Ученого Совета вуза лишить президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.