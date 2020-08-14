У Білорусі понад тисяча вчених підписали петицію проти насильства у країні

“Я змушений був сьогодні (13 серпня — ред.) вас запросити, щоб ви навели порядок в своїх інститутах. Ви повинні знати, чим дихає кожна людина — особливо молодь. Ми пишалися тим, що оновлювалися і набирали молодь. Але вони ж некеровані! Що вони роблять в лабораторіях — ніхто не знає. Уявляєте, „вчені проти насильства“. І це почалося з Академії наук!”, — заявив Гусаков на зустрічі з керівництвом інститутів.

Зазначається, що лист називається “Звернення представників наукової громадськості Республіки Білорусь”.

“Ми, громадяни Республіки Білорусь, приголомшені подіями останніх кількох днів. 9 серпня 2020 року, під час проведення виборів президента Республіки Білорусь, за даними незалежних спостерігачів і свідченнями виборців, мали місце масові фальсифікації, зафіксовані численні порушення Виборчого кодексу. У багатьох випадках члени комісій покидали виборчі дільниці в супроводі міліції і загонів ОМОН, забираючи з собою підсумкові протоколи з метою перешкодити ознайомленню з ними виборців, що є грубим порушенням законодавства. Ми не довіряємо офіційно озвучених результатів виборів”, — йдеться у листі білоруських вчених.

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Люди обурені діями силових структур Білорусі під час мирних акцій протесту, а також обмеженням доступу до інтернету у країні.

Підписанти, серед яких вчені, викладачі, співробітники наукових установ Білорусі, вимагають від влади негайно припинити будь-яке насильство по відношенню до мирних громадян, а також звільнити всіх затриманих демонстрантів і політв’язнів.

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Як повідомляв УНН, студенти та випускники Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагають від ректора та Вченої Ради вишу позбавити президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.