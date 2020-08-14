Протести у Білорусі: опубліковано прізвища 500 затриманих осіб

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Верховний суд опублікував список з понад 500 осіб, які отримали “добу” 11 серпня в судах Мінська. Відповідний список опубліковано на сайті Верховного суду, передає УНН.

“У зв’язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська з питання розгляду справ про адміністративні правопорушення, публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту — 11 серпня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Так, у цьому списку тільки ті, хто отримав “добу”. Деяким давали 4 дні адміністративного арешту, деяким по 25 діб, найбільше застосовували термін у 15 діб.

Нагадаємо, близько 700 людей були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня.

Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня — про ще одну.

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