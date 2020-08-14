Протесты в Беларуси: опубликовано фамилии 500 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Верховный суд опубликовал список из более 500 человек, получивших “сутки” 11 августа в судах Минска. Соответствующий список опубликован на сайте Верховного суда, передает УНН.
“В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста — 11 августа 2020 года”, — говорится в сообщении.
Так, в этом списке только те, кто получил “сутки”. Некоторым давали 4 дня административного ареста, некоторым по 25 суток, всего применяли термин в 15 суток.
Напомним, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинском и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинский. А 13 августа — еще об одной.