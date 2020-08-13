У парламенті Білорусі заявили, що Лукашенко "почув народ" та доручив розібратися з затриманнями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розібратися за всіма фактами затримань в ході масових протестів, що проходять в країні після недільних виборів глави держави. Про це, як повідомляє близький до пресслужби Лукашенко Telegram-канал “Пул Першого”, заявила голова верхньої палати парламенту країни Наталя Кочанова, передає УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ, зокрема головний опозиційний портал TUT.BY.
“Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна, — сказала вона. — Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, і зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку”.
За її словами, вже на вечір четверга відпущені більше 1 тис. осіб “під зобов’язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам”.
У четвер на ряді великих білоруських підприємств, в тому числі на заводах МАЗ і “БелАЗ”, а також на Білоруській залізниці, пройшли мітинги з вимогою до влади відпустити затриманих в ході акцій протесту. У свою чергу, глава МВС Юрій Караєв доручив випустити з ізоляторів журналістів, які потрапили туди.
Звернення Наталії Кочанової, яке транслював державний телеканал “Білорусь 1”: