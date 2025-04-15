У Android новая функция безопасности — заблокированные на 3 дня устройства будут перезагружаться сами

Google заявила, что новый инструмент не повлияет на другие устройства Android, такие как телевизоры и ПК.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Компания Google внедрила новую функцию безопасности для смартфонов и планшетов Android

Устройства будут перезагружаться, если пользователь не разблокировал их в течение определенного времени. Это, как считают в компании, усложнит для посторонних людей доступ к данным, хранящимся на устройствах.



Объявление было опубликовано на странице примечаний к выпуску системы Google. Отдельно отмечается, что новая функция разработана для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, поэтому она не повлияет на другие устройства Android, такие как телевизоры или ПК.

Напомним

Компания Google представила новую функцию в Chrome для Android, которая позволяет браузеру читать веб-страницы вслух с элементами управления воспроизведением и языковыми опциями.

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле