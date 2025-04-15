У Android новая функция безопасности — заблокированные на 3 дня устройства будут перезагружаться сами
Киев • УНН
Google внедряет новую функцию безопасности для Android: смартфоны и планшеты будут автоматически перезагружаться, если их не разблокировать в течение 3 дней. Это усложнит доступ к данным.
Google заявила, что новый инструмент не повлияет на другие устройства Android, такие как телевизоры и ПК.
Передает УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Компания Google внедрила новую функцию безопасности для смартфонов и планшетов Android
Устройства будут перезагружаться, если пользователь не разблокировал их в течение определенного времени. Это, как считают в компании, усложнит для посторонних людей доступ к данным, хранящимся на устройствах.
Объявление было опубликовано на странице примечаний к выпуску системы Google. Отдельно отмечается, что новая функция разработана для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, поэтому она не повлияет на другие устройства Android, такие как телевизоры или ПК.
Напомним
Компания Google представила новую функцию в Chrome для Android, которая позволяет браузеру читать веб-страницы вслух с элементами управления воспроизведением и языковыми опциями.
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