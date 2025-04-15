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The Guardian

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У Android нова функція безпеки - заблоковані на 3 дні пристрої перезавантажуватимуться самі

Київ • УНН

 • 7434 перегляди

Google впроваджує нову функцію безпеки для Android: смартфони та планшети автоматично перезавантажуватимуться, якщо їх не розблокувати протягом 3 днів. Це ускладнить доступ до даних.

У Android нова функція безпеки - заблоковані на 3 дні пристрої перезавантажуватимуться самі

Google заявила, що новий інструмент не вплине на інші пристрої Android, такі як телевізори та ПК.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Компанія Google впровадила нову функцію безпеки для смартфонів і планшетів Android

Пристрої будуть перезавантажуватися, якщо користувач не розблоковував їх протягом певного часу. Це, як вважають у компанії, ускладнить для сторонніх людей доступ до даних, які зберігаються на пристроях.

Оголошення було опубліковано на сторінці приміток до випуску системи Google. Окремо зазначається, що нова функція розроблена для мобільних пристроїв, таких як смартфони та планшети, тому вона не вплине на інші пристрої Android, такі як телевізори чи ПК.

Нагадаємо

Компанія Google представила нову функцію в Chrome для Android, яка дозволяє браузеру читати веб-сторінки вголос з елементами керування відтворенням і мовними опціями.

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