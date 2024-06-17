Chrome тепер читає веб-сторінки вголос з пристроїв на Android: як це працює
Київ • УНН
Компанія Google представила нову функцію в Chrome для Android, яка дозволяє браузеру читати веб-сторінки вголос з елементами керування відтворенням і мовними опціями.
В Android з'явилася нова функція читання веб-сторінок вголос у Chrome. Про це передає УНН із посиланням на The Verge.
Google впроваджує нову функцію, яка дозволяє браузеру читати веб-сторінки вголос. Опція під назвою "Прослухати цю сторінку" допоможе прочитати веб-сторінку вголос з браузера Android Chrome. Вказується, що функція має елементи керування відтворенням, подібні до тих, які користувач знаходить в музичних програвачах або програвачах подкастів. Тобто є можливість ставити на паузу, змінювати швидкість читання, прокручувати вперед або назад на 10 секунд за один раз.
Функція дозволяє вибрати як голос, так і мову. Функція підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, арабську, хінді та іспанську, згідно зі сторінкою довідки Google про цю функцію.
Є також можливість попросити Google Assistant читати веб-сторінки вголос і навіть перекладати їх іншими мовами. Але для вибору цієї опції необхідно вийти з Chrome у додаток Google.
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