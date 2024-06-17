В Android появилась новая функция чтения веб-страниц вслух в Chrome. Об этом передает УНН со ссылкой на The Verge.

Google внедряет новую функцию, которая позволяет браузеру читать веб-страницы вслух. Опция под названием "Прослушать эту страницу" поможет прочитать веб-страницу вслух из браузера Android Chrome. Указывается, что функция имеет элементы управления воспроизведением, подобные тем, которые пользователь находит в музыкальных проигрывателях или проигрывателях подкастов. То есть есть возможность ставить на паузу, изменять скорость чтения, прокручивать вперед или назад на 10 секунд за один раз.

Функция позволяет выбрать как голос, так и язык. Функция поддерживает несколько языков, в том числе английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский, согласно странице справки Google об этой функции.

Есть также возможность попросить Google Assistant читать веб-страницы вслух и даже переводить их на другие языки. Но для выбора этой опции необходимо выйти из Chrome в приложение Google.

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