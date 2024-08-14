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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 00:40  •  3895 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что действия Украины являются оборонительными, а Россия совершает геноцид. Он подчеркнул право Украины эффективно противодействовать агрессии и не удивлен изменениями на фронте.

Действия военных в Курской области являются оборонительными. Украина имеет право парализовать агрессивные намерения России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

По его мнению, поведение российских военных в Украине имеет признаки геноцида, и Украина имеет полное право остановить агрессивные намерения России.

"Действия Украины являются оборонительными. То, что делают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", - сказал глава польского правительства на пресс-брифинге 13 августа.

Кроме того, журналисты спросили Туска, не беспокоит ли стран-членов НАТО тот факт, что оружие, которое отправляют в Украину для обороны, используется для операции в Курской области. По его словам, он "был бы очень осторожен с такими формулировками".

Польский премьер заверил, что Варшава поддерживает постоянный контакт с Киевом на самом высоком политическом уровне. И добавил, что не удивлен таким нестандартным и для кого-то неожиданным изменением ситуации на фронте.

рф не вдається відтіснити українських воїнів в курській області, безпрецедентна операція ЗСУ продовжується – FT11 августа 2024, 17:14 • 108944 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
natoNATO
varshavaВаршава
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
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