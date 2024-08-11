рф не удается оттеснить украинских воинов в курской области, беспрецедентная операция ВСУ продолжается - FT
Киев • УНН
Украинские войска продолжают беспрецедентную операцию в Курской области РФ, продвинувшись на 30 км вглубь территории. Российские силы не смогли оттеснить ВСУ, несмотря на попытки подкрепления и заявления о контроле ситуации.
ВС рф не смогли оттеснить украинские войска в районе Курска. В то же время руководитель генерального штаба рф Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как находящуюся под контролем. Пишет Financial Times и передает УНН.
Российское подкрепление не смогло оттеснить украинскую военную операцию в курской области.
Россия не смогла оттеснить украинские войска в районе Курска, несмотря на то, что прислала подкрепление, поскольку вторжение продолжается уже шестой день
Украинские войска и техника продвинулись на 30 км внутри России с начала операции во вторник, продвинувшись дальше к Курску и заняв город Суджа вблизи российской границы.
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Издание цитирует слова украинского военного (Денис, который совершил три ротации на территорию россии с начала вторжения).
"Мы идем глубже", - отметил он.
Между тем российский генерал Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как находящуюся под контролем.
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