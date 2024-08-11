рф не удается оттеснить украинских воинов в курской области, беспрецедентная операция ВСУ продолжается - FT

ВС рф не смогли оттеснить украинские войска в районе Курска. В то же время руководитель генерального штаба рф Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как находящуюся под контролем. Пишет Financial Times и передает УНН.

Российское подкрепление не смогло оттеснить украинскую военную операцию в курской области.

Россия не смогла оттеснить украинские войска в районе Курска, несмотря на то, что прислала подкрепление, поскольку вторжение продолжается уже шестой день - говорится в материале FT. Издание ссылается на данные украинских военных, участвующих в операции.

Украинские войска и техника продвинулись на 30 км внутри России с начала операции во вторник, продвинувшись дальше к Курску и заняв город Суджа вблизи российской границы.

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Издание цитирует слова украинского военного (Денис, который совершил три ротации на территорию россии с начала вторжения).

"Мы идем глубже", - отметил он.

Между тем российский генерал Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как находящуюся под контролем.

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В воскресенье министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором истребители и вертолеты якобы наносят удары по колоннам украинской техники.

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