Прорыв продолжается: ВСУ, вероятно, зашли в село перед российской Суджей

Вооруженные силы Украины, вероятно, зашли в еще одно село в курской области перед Суджей. Соответствующее видео обнародовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

"Украинские военные в Гончаровке перед Суджей", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что информация о пребывании ВСУ в Гончаровке не имеет официального подтверждения. Ни рф, ни Украина официальных комментариев не делали.

Ранее

Как сообщал УНН, в сети распространяется видео, где один из военных утверждает, что ВСУ взяли под контроль еще одно село в российской курской области.