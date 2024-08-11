Прорыв продолжается: ВСУ, вероятно, зашли в село перед российской Суджей
Киев • УНН
Украинские военные, возможно, вошли в село Гончаровка курской области рф перед Суджей. Видео опубликовано журналистом, но официального подтверждения от Украины или россии нет.
Вооруженные силы Украины, вероятно, зашли в еще одно село в курской области перед Суджей. Соответствующее видео обнародовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
"Украинские военные в Гончаровке перед Суджей", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что информация о пребывании ВСУ в Гончаровке не имеет официального подтверждения. Ни рф, ни Украина официальных комментариев не делали.
Ранее
Как сообщал УНН, в сети распространяется видео, где один из военных утверждает, что ВСУ взяли под контроль еще одно село в российской курской области.