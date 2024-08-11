В курске прогремели взрывы, власти заявили о падении сбитой ракеты на дом

В курске работала ПВО, прозвучало около 10 взрывов, позже власти заявили о падении сбитой ракеты на жилой дом. Об этом сообщает СМИ и и.о. губернатора курской области алексей смирнов, пишет УНН.

Детали

По данным российских рос СМИ, над курском работало ПВО, было слышно около 10 взрывов.

Позже смирнов сообщил, что сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом в курске. Возник пожар.

По информации Baza, на место обстрела в курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома, где упала сбитая украинская ракета, горят автомобили.

Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пятерым понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.

российские Telegram-каналы публикуют видео последствий работы ПВО.

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