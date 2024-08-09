В рф сообщили о взрывах в курчатове, где расположена курская АЭС: что известно

Над городом курчатов, где находится курская АЭС, в курской области прогремел сильный взрыв, сообщают телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Момент мощного взрыва над курчатовым", - написал местный паблик, публикуя видео.

"курчатов - очень громко!" - указал местный паблик позже.

При этом ранее сегодня на курской АЭС заверили, что охрана станции укомплектована и имеет достаточно средств защиты, и что АЭС работает в штатном режиме, сообщает российский телеграм-канал "Подъём".

"Ранее в сети появилась информация, что на курской АЭС якобы не осталось охранников-мужчин, защищают станцию только женщины, сотрудникам не разъяснили порядок действий в случае опасности и посоветовали "укрываться, но не сказали, куда", - отмечает издание.

"курская АЭС работает в штатном режиме. Охрана станции укомплектована и выполняет свои обязанности (...). На территории куАЭС есть достаточно средств защиты. Персонал периодически проходит инструктажи и участвует в тренировках на случай чрезвычайных ситуаций", - как указано, сказали изданию "Подъём" в администрации самой АЭС.

Ранее

Глава города курчатов, где расположен объект, игорь корпунков сообщил, что "за несколько десятков километров от границ города идут боевые действия, ситуация напряженная", но все местные службы работают в штатном режиме. Мэр призвал жителей "не поддаваться панике". Сегодня мчс рф объявило в курской области режим ЧС федерального характера.

Дополнение

Ранее ISW в новой сводке указывал, что кадры и заявления о продвижении в курской области свидетельствуют, что местами оно достигает на 35 километров вглубь от границы с Сумской областью.