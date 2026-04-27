Туск призвал свободный мир объединиться вокруг победы Украины и ее восстановления

Международные партнеры должны совместно помогать Украине не только в войне против россии, но и в будущем восстановлении страны после завершения боевых действий. Об этом премьер Польши Дональд Туск сказал во время конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: измерение безопасности и обороны", передает УНН.

По словам Туска, нынешний момент является историческим не только для польско-украинских отношений, но и для всей Европы.

Весь свободный мир должен быть объединен, чтобы помочь Украине бороться с россией, а также чтобы вместе работать над планами восстановления Украины после войны – заявил польский премьер.

Он подчеркнул, что Польша убеждена в способности Украины сохранить независимость и силу вопреки российской агрессии.

Мы твердо верим, что Украина сохранит свою независимость и силу и будет нуждаться в совместной кампании по восстановлению страны, которую сейчас разрушают российские агрессоры – добавил Туск.

Польский премьер также отметил, что будущее восстановление Украины должно стать общей задачей демократического мира.

