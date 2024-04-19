Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы, пишет УНН со ссылкой на "Польское радио".

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После саммита Европейского совета в Брюсселе глава польского правительства рассказал о крайне сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии российских бомбардировок.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", - указал премьер Польши.

Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов - независимо от обоснования протестов. "Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны", - сказал Туск.

Премьер Польши напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Он сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по собственной вине.

Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста - сказал Туск.

Он добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава польского правительства не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.

Во время саммита в Брюсселе лидеры стран также обсудили усиление противовоздушной обороны Украины. В субботу Германия решила передать украинцам систему Patriot. Лидеры стран ЕС призвали другие страны последовать примеру Германии. Это не касается Польши, заявил премьер-министр Дональд Туск. Польша как прифронтовая страна должна наращивать возможности противовоздушной обороны.

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