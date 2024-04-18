Польские фермеры возобновили блокаду на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини": в очередях около 1500 грузовиков

Польские фермеры возобновили блокирование двух пунктов пропуска на польско-украинской границе, ограничив движение грузовиков на ПП "Корчева - Краковец" в сторону Украины, на "Медика - Шегини" в обоих направлениях до 20 и 19 апреля соответственно, сообщили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.

Польские фермеры возобновили блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини". Такие действия участники акции на территории Польши начали сегодня после 09:00 - сообщили в ГПСУ в Telegram.

На направлении пункта пропуска "Краковец", по данным ГПСУ, ограничивается движение грузовых транспортных средств, следующих в сторону Украины, а в направлении "Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд. По имеющейся информации, протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегини" - до 9:00 19 апреля.

"По состоянию на утро сегодня в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают на проезд в сторону Украины около 1500 грузовиков", - сообщили пограничники.

Осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов, как указано, не предвидится.

Польские протестующие прекратили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"