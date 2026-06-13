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Турция привлечет 70 тысяч силовиков для охраны саммита НАТО

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Для охраны саммита НАТО в Анкаре привлекут 70 тысяч силовиков. Мероприятие посетят лидеры стран Альянса и президент США Дональд Трамп.

Турция привлечет 70 тысяч силовиков для охраны саммита НАТО

Турция привлечет около 70 тысяч сотрудников сил безопасности для охраны участников и обеспечения безопасности саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщает TRT Haber, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что к охране мероприятия привлекут подразделения по борьбе с терроризмом, разведку, кибербезопасность, общественную безопасность, спецназ полиции, команды радиационной, химической, биологической и ядерной защиты (РХБЗ), дорожную полицию и подразделения жандармерии.

Во время саммита будут приняты расширенные меры безопасности вокруг аэропортов, мест проживания, маршрутов и центров встреч. На маршрутах аэропортов будут развернуты группы жандармерии. Проверки безопасности будут усилены в пунктах въезда в Анкару

— говорится в сообщении.

Указывается, что в работе саммита примут участие лидеры всех стран-членов НАТО, а также главы девяти государств, приглашенных в качестве гостей. В аэропорт Этимесгут, в частности, должен прибыть самолет президента США Дональда Трампа и воздушные суда других участников.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что «сам президент посетит» встречу глав государств НАТО в Турции.

Эрдоган заявил генсеку НАТО об усилиях Турции по возобновлению переговоров между Украиной и Россией23.04.26, 01:57 • 15650 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Теракт
Кибератака
Ядерное оружие
Марко Рубио
НАТО
Дональд Трамп
Анкара
Турция
Соединённые Штаты