Турция привлечет 70 тысяч силовиков для охраны саммита НАТО

Турция привлечет около 70 тысяч сотрудников сил безопасности для охраны участников и обеспечения безопасности саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщает TRT Haber, информирует УНН.

Отмечается, что к охране мероприятия привлекут подразделения по борьбе с терроризмом, разведку, кибербезопасность, общественную безопасность, спецназ полиции, команды радиационной, химической, биологической и ядерной защиты (РХБЗ), дорожную полицию и подразделения жандармерии.

Во время саммита будут приняты расширенные меры безопасности вокруг аэропортов, мест проживания, маршрутов и центров встреч. На маршрутах аэропортов будут развернуты группы жандармерии. Проверки безопасности будут усилены в пунктах въезда в Анкару