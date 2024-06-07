Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны

Украина и Турция официально договорились о сотрудничестве в сфере реабилитации военнослужащих Силы обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Об этом во время встречи договорились заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Мустафа Левент Бильген.

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Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих - заявила Калмыкова.

По ее словам, цель проекта - создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. Так что спасибо за поддержку и сотрудничество

В Минобороны напоминают, что пилотный проект предусматривает, в частности, создание центров совершенства – учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.

Напомним

Минобороны развернули 2600 реабилитационных мест, где в течение 2023 года прошли лечение более 20 тысяч военнослужащих.