Туреччина допоможе Україні з реабілітацією військовослужбовців - Міноборони
Київ • УНН
Україна і Туреччина домовилися про співпрацю в області реабілітації українських військовослужбовців, при цьому Туреччина розширила свою допомогу, включивши в неї пілотний проєкт зі створення ефективної системи реабілітації за участю різних установ.
Україна та Туреччина офіційно домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців Сили оборони. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.
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Про це під час зустрічі домовились заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген.
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Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців
За її словами, мета проєкту - створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю
У Міноборони нагадують, що пілотний проєкт передбачає, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
Нагадаємо
Міноборони розгорнули 2600 реабілітаційних місць, де протягом 2023 року пройшли лікування понад 20 тисяч військовослужбовців.