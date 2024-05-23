Минулого року понад 20 тисяч військовослужбовців пройшли реабілітацію - Міноборони

Міноборони розгорнули 2600 реабілітаційних місць, де минулого року пройшли лікування понад 20 тисяч військовослужбовців. Ці показники підкреслюють значний обсяг реабілітаційної роботи, яка значно зросла в останній час. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Станом на сьогодні в Міноборони розгорнуто 2600 ліжок, саме реабілітаційних і за минулий рік реабілітацію, лише в наших закладах охорони здоров’я понад 20 тисяч військовослужбовців, тому що у нас лікуються виключно військовослужбовці,

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За її словами, ці дані є значущими, адже обсяги реабілітаційної роботи значно зросли, що вказує на збільшення масштабів проблематики.

З огляду на це, станом на зараз, для всіх закладів, які здійснюють реабілітаційні послуги є обов’язковою вимога мати мультидисциплінарні команди й ця вимога дотримується,