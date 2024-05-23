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Минулого року понад 20 тисяч військовослужбовців пройшли реабілітацію - Міноборони

Минулого року понад 20 тисяч військовослужбовців пройшли реабілітацію - Міноборони

Київ • УНН

 • 16868 перегляди

Понад 20 000 військовослужбовців пройшли лікування у закладаз, розгорнутих Міністерством оборони минулого року, що свідчить про значне збільшення масштабів реабілітаційної роботи.

Міноборони розгорнули 2600 реабілітаційних місць, де минулого року пройшли лікування понад 20 тисяч військовослужбовців. Ці показники підкреслюють значний обсяг реабілітаційної роботи, яка значно зросла в останній час. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Станом на сьогодні в Міноборони розгорнуто 2600 ліжок, саме реабілітаційних і за минулий рік реабілітацію, лише в наших закладах охорони здоров’я понад 20 тисяч військовослужбовців, тому що у нас лікуються виключно військовослужбовці,

- наголосила Калмикова.

Деталі

За її словами, ці дані є значущими, адже обсяги реабілітаційної роботи значно зросли, що вказує на збільшення масштабів проблематики.

З огляду на це, станом на зараз, для всіх закладів, які здійснюють реабілітаційні послуги є обов’язковою вимога мати мультидисциплінарні команди й ця вимога дотримується,

- додала вона.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я України та його німецький колега підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці між країнами у сфері громадського здоров'я, профілактики захворювань, реабілітації, психічного здоров'я та модернізації систем охорони здоров'я.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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