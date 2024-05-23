В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны
Киев • УНН
Более 20 000 военнослужащих прошли лечение в учреждениях, развернутых Министерством обороны в прошлом году, что свидетельствует о значительном увеличении масштабов реабилитационной работы.
Минобороны развернули 2600 реабилитационных мест, где в прошлом году прошли лечение более 20 тысяч военнослужащих. Эти показатели подчеркивают значительный объем реабилитационной работы, которая значительно возросла в последнее время. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова во время брифинга, передает корреспондент УНН.
По состоянию на сегодня в Минобороны развернуто 2600 коек, именно реабилитационных и за прошлый год реабилитацию, только в наших учреждениях здравоохранения более 20 тысяч военнослужащих, потому что у нас лечатся исключительно военнослужащие,
Детали
По ее словам, эти данные являются значимыми, ведь объемы реабилитационной работы значительно выросли, что указывает на увеличение масштабов проблематики.
Учитывая это, по состоянию на сейчас, для всех учреждений, осуществляющих реабилитационные услуги является обязательным требование иметь мультидисциплинарные команды и это требование соблюдается,
Напомним
Министр здравоохранения Украины и его немецкий коллега подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества между странами в сфере общественного здоровья, профилактики заболеваний, реабилитации, психического здоровья и модернизации систем здравоохранения.
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