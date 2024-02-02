Профілактика захворювань та реабілітація: Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері охорони здоров'я

Сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом зі своїм німецьким колегою Карлом Лаутербахом підписали спільну декларацію про наміри щодо співробітництва. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає УНН.

Деталі

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підкреслив, що пандемія COVID-19 та повномасштабна війна, продемонстрували важливість міжнародного медичного партнерства.

Він нагадав, що минулого 16 міністрів охорони здоров'я підтримали спільну заяву, яка об'єднує чотири ключових теми: ментальне здоров'я, міжнародне медичне партнерство, розвиток медичних кадрів та їх ментальне здоров'я.

Сьогодні підписуємо спільну декларацію, яка ще більше поглибить нашу співпрацю та визначить її ключові вектори: громадське здоров'я, профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань, реабілітація, психічне здоров'я, професійний розвиток, модернізація систем охорони здоров'я

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Передбачається посилення співпраці між Україною та Німеччиною для зміцнення наших медичних систем за низкою напрямів:

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Німеччини професор Карл Лаутербах зазначив, що від початку війни задокументовано понад 1300 атак на заклади охорони здоров’я та медичний персонал.

З початку російсько-загарбницької війни Федеральний уряд Німеччини надав Україні допомогу на суму 28 мільярдів євро, в тому числі на систему охорони здоров’я. Крім того, Німеччина прийняла та пролікувала більш ніж 900 поранених пацієнтів