Профілактика захворювань та реабілітація: Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері охорони здоров'я
Київ • УНН
Міністр охорони здоров'я України та його німецький колега підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці між країнами у сфері громадського здоров'я, профілактики захворювань, реабілітації, психічного здоров'я та модернізації систем охорони здоров'я.
Сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом зі своїм німецьким колегою Карлом Лаутербахом підписали спільну декларацію про наміри щодо співробітництва. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає УНН.
Деталі
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підкреслив, що пандемія COVID-19 та повномасштабна війна, продемонстрували важливість міжнародного медичного партнерства.
Він нагадав, що минулого 16 міністрів охорони здоров'я підтримали спільну заяву, яка об'єднує чотири ключових теми: ментальне здоров'я, міжнародне медичне партнерство, розвиток медичних кадрів та їх ментальне здоров'я.
Сьогодні підписуємо спільну декларацію, яка ще більше поглибить нашу співпрацю та визначить її ключові вектори: громадське здоров'я, профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань, реабілітація, психічне здоров'я, професійний розвиток, модернізація систем охорони здоров'я
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Передбачається посилення співпраці між Україною та Німеччиною для зміцнення наших медичних систем за низкою напрямів:
- громадське здоров'я,
- протидія інфекційним та неінфекційним захворюванням, в т. ч. резистентності до протимікробних препаратів,
- профілактика захворювань,
- реабілітація, включно з протезуванням та ортезуванням,
- психічне здоров'я,
- професійний розвиток медичних кадрів,
- стійкість та модернізація систем охорони здоров'я, включно з самоврядуванням.
Доповнення
Міністр охорони здоров’я Німеччини професор Карл Лаутербах зазначив, що від початку війни задокументовано понад 1300 атак на заклади охорони здоров’я та медичний персонал.
З початку російсько-загарбницької війни Федеральний уряд Німеччини надав Україні допомогу на суму 28 мільярдів євро, в тому числі на систему охорони здоров’я. Крім того, Німеччина прийняла та пролікувала більш ніж 900 поранених пацієнтів
Він підкреслив, що Німеччина буде підтримувати Україну під час реформування охорони здоров’я. За його словами, спільна декларація дозволяє надати новий імпульс для більш тісної співпраці, зокрема з огляду на зусилля України щодо вступу до ЄС.
Нагадаємо
Україна отримала 340 000 доз оральної поліомієлітної вакцини від ЮНІСЕФ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для забезпечення імунізації дітей у 2024 році.
Профілактика захворювань та реабілітація: Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері охорони здоров'я