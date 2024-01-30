МОЗ: в Україну доставили 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту

Для забезпечення імунопрофілактики дітей у 2024 році в Україну доставили 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 340 000 доз оральної вакцини проти поліомієліту (ОПВ) для підтримки Національної програми імунізації України доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Зберігання та доставлення в регіони вакцини, отриманої від міжнародних партнерів як гуманітарну допомогу, відбувається за підтримки проєкту "SAFEMed", USAID Україна — "Безпечні та доступні ліки для українців".

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій, та оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції. Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4 (ІПВ), далі у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років (ОПВ) і забезпечують захист на все життя.

За підсумками 2023 року рівень охоплення щепленнями проти поліо у різних вікових групах перевищив 80%, однак за рекомендаціями ВООЗ показник, який свідчить про захищеність населення від вакцинокерованих інфекцій завдяки щепленням, має складати 95%, - йдеться у повідомленні.

Довідково

Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень.

Ліків проти поліо не існує, вакцинація проти поліомієліту є найефективнішим способом профілактики цієї хвороби. Найуразливіші до поліо — діти до 5 років, які не мають щеплення та, відповідно, імунітету проти вірусу.

Доповнення

У МОЗ нагадують, що вакцини для рутинної вакцинації закуповуються коштом державного бюджету. Частину вакцин, в разі збільшення потреби чи внаслідок надзвичайних ситуацій, постачають міжнародні партнери за зверненням держави.

Безоплатні щеплення проти 10 інфекційних хвороб входять до календаря профілактичних щеплень. Зокрема, дитина має отримати щеплення проти таких захворювань, як туберкульоз, гепатит B, кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.

Україна отримала 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця - МОЗ