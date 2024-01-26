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Україна отримала 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця - МОЗ

Україна отримала 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця - МОЗ

Київ • УНН

 • 21300 перегляди

Україна отримала від Дитячого фонду ООН 350 000 доз вакцини АКДП для проведення планових щеплень, закуплених на прохання Міністерства охорони здоров'я України за кошти уряду Японії. Вакцини будуть розподілені між медичними закладами країни.

Україна отримала від Дитячого фонду ООН 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця (АКДП) для проведення рутинних щеплень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН

Деталі 

Зазначається, що Фонд закупив їх на запит Міністерства охорони здоров’я України коштом уряду Японії. Вакцини будуть розподілені до медзакладів країни у всіх областях

Кашлюк, дифтерія та правець можуть мати серйозні наслідки для здоровʼя дітей, особливо в умовах війни, коли доступ до медичної допомоги може бути ускладненим чи тимчасово обмеженим

- заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін

Він також підкреслив, що важливо перевіряти вакцинальний статус дітей і в разі переїзду чи пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії та скорегувати вакцинальний графік

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Доповнення

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив, що війна може спричинити поширення інфекцій через масове переміщення людей і перебої в наданні медичних послуг, особливо що стосується програми профілактичних щеплень.

Діти мають бути захищеними від хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцин, тому ЮНІСЕФ продовжує закуповувати і доставляти вакцини для планових щеплень, щоб підтримати Україну

- підкреслив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

У МОЗ зауважили, що за підсумками 11 місяців 2023 року 77,3% дітей до року в Україні отримали щеплення проти дифтерії, кашлюка та правця.

Довідково

Безоплатні щеплення проти 10 інфекційних хвороб входять до календаря профілактичних щеплень. Зокрема, дитина має отримати щеплення проти таких захворювань, як туберкульоз, гепатит B, кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.

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Нагадаємо

ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 000 доз оновленої вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer, орієнтованої на варіант "Омікрон", яка буде використана для бустерних щеплень у всіх регіонах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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