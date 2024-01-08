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В Чернівецькій області чоловік звернувся до лікарні з підозрою на правець

В Чернівецькій області чоловік звернувся до лікарні з підозрою на правець

Київ • УНН

 • 26769 перегляди

45-річний чоловік з Чернівецької області з підозрою на правець, який не був щеплений протягом десяти років, госпіталізований. Міністерство охорони здоров'я України наголошує на небезпеці та необхідності вакцинації.

Житель Чернівецької області звернувся в лікарню з підозрою на небезпечне інфекційне захворювання - правець. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.

У 45-річного мешканця Чернівецької області – підозра на правець. Він звернувся до лікарів із характерними симптомами й наразі перебуває в лікарні, де отримує необхідну допомогу. Упродовж останніх 10 років чоловік не отримував щеплення від правця. 

- йдеться в повідомленні МОЗ.
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Деталі

В МОЗ зазначають, що правець – це інфекційне захворювання, що може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.

Хвороба передається лише внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, а єдиний спосіб захиститися від інфікування це вакцинація.

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Перші симптому правця можуть з’явитися протягом 3–21 дня після інфікування. Серед них м’язові спазми, зокрема людині стає дедалі важче ковтати, далі розвивається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення.

В повідомленні наголошують, що у разі підозри на інфікування необхідно негайно звернутися до лікаря, бо ризик померти від правця дуже високий – від 10% до 70%.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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