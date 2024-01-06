ВООЗ закликала знову носити маски та робити щеплення через зростання захворюваності COVID-19
Київ • УНН
ВООЗ радить частіше користуватися масками та проводити вакцинацію, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 зростає у всьому світі.
У багатьох країнах протягом кількох тижнів спостерігається зростання респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус на своїй сторінці в соцмережі X, передає УНН.
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За прогнозами спеціалістів ВООЗ, ця тенденція збережеться і після свят. У зв'язку з цим Гебрейєсус закликав усіх знову носити маски, зробити щеплення від коронавірусу, тест на COVID-19 та вжити інших заходів профілактики, щоб зменшити ризик зараження.
Продовжуйте використовувати маски, провітрювати приміщення, дотримуватись дистанції, щоб знизити ризик зараження, переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення від COVID-19 та грипу
Він також звернувся до чиновників у різних країнах із закликом гарантувати населенню доступ до тестів та вакцин.
ВООЗ попереджає про зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією23.12.23, 03:54 • 32335 переглядiв