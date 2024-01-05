ВОЗ призвала снова носить маски и делать прививки из-за роста заболеваемости COVID-19
ВОЗ советует чаще пользоваться масками и проводить вакцинацию, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 растет во всем мире.
Нептун и Уран впервые показали в настоящих цветах: обе планеты бирюзовые
Британские астрономы обнаружили, что Нептун и Уран на самом деле имеют похожий оттенок бирюзы, исправляя предыдущие темно-синие и зеленые изображения.
"АТЕШ" заявили про присутствие своих агентов в морской пехоте россиян
Партизаны в Крыму утверждают, что проникли в российскую 810-ю бригаду морской пехоты, проводят диверсии и сопротивляются оккупации. АТЕШ сообщает о расширении присутствия и вербовке дезертиров.
Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, будут говорить о поддержке Украины
Президент Эстонии Алар Карис созывает Совет национальной обороны, чтобы обсудить поддержку Эстонией Украины в условиях российской войны.
Буданов рассказал, почему не было "азовцев" среди освобожденных из плена 3 января
Буданов признает, что Россия отказалась отпустить бойцов "Азова", чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но обещает, что все будут возвращены.
Ариэль, Люцифер и Миролюб: какие редко употребляемые имена родители выбирали для своих малышей в 2023 году
В 2023 году украинские родители выбирали для своих детей уникальные имена, такие как Миролюб и Люцифер, среди популярных, как Мария и Александр.
ЮНЕСКО осудили российские обстрелы образовательных и культурных объектов Украины
ЮНЕСКО осудила российские обстрелы за то, что они нанесли ущерб украинским образовательным и культурным объектам и препятствуют доступу к образованию.
ГУР во время рейда на Белгородщину ранили "знаковую личность" - Буданов
Украинская разведка провела рейд в Белгороде, в результате которого был ранен известный россиянин, которого эвакуировали вертолетом в Москву, о чем сообщил Кирилл Буданов.
Россиянин на передовой получил детское письмо с пожеланием победы для Украины - ГУР
Украинские дети прислали российским солдатам письма с пожеланиями победы Украине, что шокировало солдата, который обсуждал это со своей женой.
В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Киевские саперы обезвредили боеголовку ракеты "Кинжал" после российской атаки; ГСЧС регулярно обезвреживает такие устройства для обеспечения общественной безопасности.