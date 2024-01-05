ВОЗ призвала снова носить маски и делать прививки из-за роста заболеваемости COVID-19

Во многих странах в течение нескольких недель наблюдается рост респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в соцсети X, передает УНН.

Детали

По прогнозам специалистов ВОЗ, эта тенденция сохранится и после праздников. В связи с этим Гебрейесус призвал всех снова носить маски, сделать прививки от коронавируса, тест на COVID-19 и принять другие меры профилактики, чтобы уменьшить риск заражения.

Продолжайте использовать маски, проветривать помещение, соблюдать дистанцию, чтобы снизить риск заражения, убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививки от COVID-19 и гриппа написал глава ВОЗ.

Он также обратился к чиновникам в разных странах с призывом гарантировать населению доступ к тестам и вакцинам.

ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией