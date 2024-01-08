В Черновицкой области мужчина обратился в больницу с подозрением на столбняк

Житель Черновицкой области обратился в больницу с подозрением на опасное инфекционное заболевание - столбняк. Об этом сообщило министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

У 45-летнего жителя Черновицкой области - подозрение на столбняк. Он обратился к врачам с характерными симптомами и сейчас находится в больнице, где получает необходимую помощь. В течение последних 10 лет мужчина не получал прививки от столбняка. - говорится в сообщении Минздрава.

Детали

В Минздраве отмечают, что столбняк - это инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Болезнь передается только в результате травмирования, когда повреждаются кожа и слизистые оболочки, а единственный способ защититься от инфицирования это вакцинация.

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Первые симптомы столбняка могут появиться в течение 3-21 дня после инфицирования. Среди них мышечные спазмы, в частности человеку становится все труднее глотать, далее развивается головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение.

В сообщении отмечается, что в случае подозрения на инфицирование необходимо немедленно обратиться к врачу, потому что риск умереть от столбняка очень высок - от 10% до 70%.

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