Вспышка гепатита А: в Винницкой области прекращен режим "чрезвычайной ситуации"
Киев • УНН
Режим чрезвычайной ситуации в Винницкой области, объявленный в связи со вспышкой гепатита А, снят; сейчас регион сосредотачивается на профилактических мероприятиях и надзоре.
Сегодня прекращен режим "чрезвычайной ситуации" на территории Винницкой области, который был введен из-за вспышки гепатита А. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram, пишет УНН.
Сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о прекращении действия режима "чрезвычайной ситуации" на территории Винницкой области, который был объявлен 30 октября 2023 года
Детали
Также председатель ОВА акцентировал на необходимости разработать "дорожную карту" с четким алгоритмом действий всех, кто отвечает за реагирование в подобных ситуациях.
Также Сергей Борзов поручил ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области усилить надзор за объектами высокой степени эпидемического риска, среди персонала которых выявлены больные вирусным гепатитом А.
Напомним
Одной из основных версий массового заражения людей рассматривалась именно водопроводная вода.
Об этом, в частности, говорил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Об источнике вспышки в Виннице. Там работало много бригад, главный государственный санитарный врач ездил, и Центр общественного здоровья и областной центр контроля, профилактики болезней работает с департаментом здравоохранения, инфекционистами. Вопрос в том, что четко не установлен источник , откуда началась вспышка. Проводились разные варианты, и больше всего мы предпочитаем именно водопроводную сеть", - отмечал министр.
Как одну из основных ее рассматривали и в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА.
"ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" рассматривалось 2 версии: контактно-бытовой путь передачи и водный путь передачи", - сообщили в ответном Департаменте на запрос УНН.
Эта версия рассматривалась, в частности, потому, что в Виннице в пробах воды были зафиксированы существенные отклонения по микробиологическим и химическим показателям.
Так, по словам Главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в городе было отобрано более 400 проб воды из водопроводной сети и других источников водоснабжения. Почти у 30% фиксировалось превышение нормы по микробиологическим показателям, что является существенным отклонением от нормы. Основная причина этого – износ водопроводных сетей.
"Действительно, здесь есть несколько основных причин. Это довольно частые прорывы, износ водопроводных сетей. Мы провели работу с "Винницаоблводоканалом", чтобы откорректировать соответствующие технологические регламенты, которые используются в городе. Замечу, что 30% - это достаточно высокий показатель, если учесть то, что в среднем по Винницкой области такой показатель обычно не превышает 11%, а по Украине составляет 7,5% по химическим показателям питьевой воды.По итогам исследований всех проб воды отклонение от нормы выявлено почти в 60%. высокий показатель, потому что в среднем по Украине мы регистрируем около 20% отклонений", – рассказал Кузин.
Дополнительно
Более 70% больных гепатитом А покупали продукты питания на местном винницком рынке. Были протестированы работники рынка и эпидемически опасных предприятий и найден вероятный источник заболеваний.
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Вспышка гепатита А: в Винницкой области прекращен режим "чрезвычайной ситуации"
Режим чрезвычайной ситуации в Винницкой области, объявленный в связи со вспышкой гепатита А, снят; сейчас регион сосредотачивается на профилактических мероприятиях и надзоре.
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