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За місяць в Одесі зафіксували чотири випадки кору серед дітей

За місяць в Одесі зафіксували чотири випадки кору серед дітей

Київ • УНН

 • 25670 перегляди

Наразі діти виписані з лікарні і знаходяться під наглядом сімейного лікаря у задовільному стані. Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху тривають.

Від початку року в Одесі зафіксовано чотири лабораторно підтверджених випадки захворювання на кір серед дітей, які не були щеплені. Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб,  передає УНН.

Деталі 

За останній місяць у м.Одесі зареєстровано 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на кір серед дітей, які не були щеплені. Випадки реєструвались у сімейних осередках, по два у кожному, і розцінюються як спалахи

- йдеться у дописі.

Зазначається, що останні два випадки кору зафіксовані в одній родині. Захворіли діти у віці 3 років та 1 року. При епідрозслідуванні встановлено, що родина повернулася з Румунії, де офіційно з 5 грудня оголошено національну епідемію кору.

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Після повернення до Одеси, при появі температури та висипу на шкірі, звернулись до лікаря та були госпіталізовані.

Наразі діти виписані з медустанови і знаходяться під наглядом сімейного лікаря у задовільному стані.

Довідково

Кір — небезпечна інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору може зберігатись у повітрі до двох годин, тому заразитись можна навіть від людини, яка вже не кашляє і не чхає.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про тривожне зростання випадків кору в Європі. З січня по жовтень 2023 року було зареєстровано понад 30 000 заражень, що в 30 разів більше, ніж у 2022 році. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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