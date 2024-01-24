За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

С начала года в Одессе зафиксировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания корью среди детей, которые не были привиты. Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Детали

За последний месяц в Одессе зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания корью среди детей, которые не были привиты. Случаи регистрировались в семейных очагах, по два в каждом, и расцениваются как вспышки - говорится в заметке.

Отмечается, что последние два случая кори зафиксированы в одной семье. Заболели дети в возрасте 3 лет и 1 года. При эпидрасследовании установлено, что семья вернулась из Румынии, где официально с 5 декабря объявлена национальная эпидемия кори.

В Украине существует опасность повторения эпидемии кори

По возвращении в Одессу, при появлении температуры и сыпи на коже, обратились к врачу и были госпитализированы.

Сейчас дети выписаны из медучреждения и находятся под наблюдением семейного врача в удовлетворительном состоянии.

Справочно

Корь - опасная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Вирус кори может сохраняться в воздухе до двух часов, поэтому заразиться можно даже от человека, который уже не кашляет и не чихает.

Напомним,

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о тревожном росте случаев кори в Европе. С января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 заражений, что в 30 раз больше, чем в 2022 году.