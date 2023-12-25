В Украине существует опасность повторения эпидемии кори

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Сейчас существует реальная опасность повторения эпидемии кори, ведь по наблюдениям инфекционистов, корь имеет циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые 5-6 лет. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости корью в соседних странах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

"Существует опасность повторения эпидемии кори. По наблюдениям инфекционистов, это заболевание имеет циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые 5-6 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости корью в соседних странах. Так, по данным Национального портала по иммунизации, в Румынии объявлена эпидемия кори.

Директор Департамента здравоохранения города Киева Валентина Гинзбург напомнила, что в начале 2018 года уровень заболеваемости корью ежедневно рос в геометрической прогрессии.

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"Болели дети, взрослые, и в основном в сложных формах, требующих госпитализации. Помните, какой ажиотаж среди населения создался тогда по вакцинации? Ведь перед лицом реальной опасности люди быстро поверили, что по-настоящему защитить их и их близких может только прививка. Тогда мы в экстренном порядке организовали работу вакцинальных кабинетов в две смены, без праздников и выходных, чтобы быстро провакцинировать как можно больше людей. И уже за первые несколько недель 2018-го было вакцинировано больше киевлян, чем за весь 2017 год", - отметила Гинзбург.

По ее словам, вакцинация и сегодня остается единственным действенным средством защиты от многих инфекционных заболеваний, среди которых и корь. К тому же корь - одна из самых заразных болезней в мире. Из 10 невакцинированных людей, проконтактировавших с больным, 9 заболеют. Поэтому от уровня иммунизации напрямую зависит, быть или не быть эпидемии в стране.

"Должны понимать, что причиной вспышек кори являются невакцинированные дети. Заболевание начинается именно с них, а уже потом переходит к взрослым. Поэтому обращаюсь прежде всего к родителям. Просто сейчас свяжитесь с педиатром или семейным врачом, чтобы убедиться, вакцинирован ли ваш ребенок", - сказала Гинзбург.

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Сообщается, что на сегодня Киев обеспечен действенной качественной вакциной, которая хранится по правилам с соблюдением всех требований к холодовой цепи. Прививки по календарю бесплатные. Специального скрининга накануне вакцинации делать не нужно.

"...главный фокус внимания - на детях. Обращаюсь к родителям, воспитателям, учителям - возьмите этот вопрос на особый контроль. Корь - очень опасное заболевание. Опасное прежде всего осложнениями и летальностью. Привитые дети с очень большой вероятностью не заболеют, а если это и произойдет - перенесут болезнь в легкой форме без последствий для здоровья и дальнейшей жизни", - подчеркнула Гинзбург.