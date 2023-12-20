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С начала эпидсезона умерли двое украинцев больных гриппом - Центр общественного здоровья

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 17:58  •  10833 просмотра

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С начала эпидемического сезона 1,5 миллиона украинцев заболели ОРВИ, что на 35,7% больше, чем в прошлом году; двое умерли от гриппа, оба не были вакцинированы против гриппа и COVID-19.

С начала октября ОРВИ переболело 1,5 млн украинцев, что на 35,7% больше показателя за аналогичный период сезона 2022-2023 года. Также было зарегистрировано две смерти среди больных гриппом. Об этом говорится в информационном бюллетенеи Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Зарегистрировано 2 летальных случая среди пациентов с диагнозом "грипп": в одном - определены фрагменты РНК вирусов гриппа A не субтипированных, во втором - одновременно фрагменты РНК вирусов гриппа типа B и SARS-CoV-2, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В обоих случаях пациенты не имели профилактических прививок против гриппа и COVID-19.

- указано в отчете Центра общественного здоровья.

Детали

Отмечается, что количество заболевших ОРВИ  со 2 октября по 17 декабря 2023 года (1,5 млн украинцев - ред.), на 35,7% больше аналогичного периода сезона 2022-2023 годов.

Доля детей среди заболевших лиц составляет 56,1%.

В Центре общественного здоровья при Минздраве также отметили, что против гриппа сейчас вакцинировано 118 846 человек, в том числе 73 575 - из групп медицинского и эпидемического риска, что составляет 0,9% от общей целевой группы.

За прошедшую неделю интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 433,9 на 100 000 населения, что на 10,2% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, и на уровне аналогичного показателя прошлой недели

 В 10 (40%) регионах Украины зафиксировано региональное географическое распространение вирусов гриппа; в системах рутинного и дозорного эпиднадзора доля образцов, в которых обнаружены вирусы гриппа A и B, составляет 9,9%.

- говорится в информ-бюллетене.

Кроме того, на прошлой неделе профилактические прививки от гриппа получили 5 542 человека. Но зафиксировано 60 летальных случаев среди лиц с положительными результатами тестирования на антиген SARS-CoV-2.


Дополнительно

Данные рутинного эпиднадзора за 50 неделю 2023 года получены от учреждений здравоохранения всех областей Украины, кроме Луганской.

Значение интенсивного показателя заболеваемости рассчитано на основе количества всех зарегистрированных случаев ОРВИ (грипп, аденовирус, риновирус, парагрипп, COVID-19 и другие).

Напомним

С начала октября из-за коронавирусной инфекции в Украине умер 341 взрослый человек и двое детей. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Здоровье
З початку епідсезону померли двоє українців хворих на грип - Центр громадського здоров’я
Two Ukrainians with influenza have died since the beginning of the epidemic - Center for Public Health
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С начала эпидсезона умерли двое украинцев больных гриппом - Центр общественного здоровья

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