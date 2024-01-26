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Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка - Минздрав

Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка - Минздрав

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 12:15  •  11874 просмотра

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Украина получила от Детского фонда ООН 350 000 доз вакцины АКДС для проведения плановых прививок, закупленных по просьбе Министерства здравоохранения Украины за средства правительства Японии. Вакцины будут распределены между медицинскими учреждениями страны.

Украина получила от Детского фонда ООН 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС) для проведения рутинных прививок. Об этом сообщает\ Министерство здравоохранения Украины, передает УНН

Детали 

Отмечается, что Фонд закупил их по запросу Министерства здравоохранения Украины за счет правительства Японии. Вакцины будут распределены в медучреждения страны во всех областях

Коклюш, дифтерия и столбняк могут иметь серьезные последствия для здоровья детей, особенно в условиях войны, когда доступ к медицинской помощи может быть затруднен или временно ограничен

- заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин

Он также подчеркнул, что важно проверять вакцинальный статус детей и в случае переезда или пропуска прививки обратиться в ближайшую амбулаторию и скорректировать вакцинальный график

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Дополнение

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде отметил, что война может вызвать распространение инфекций из-за массового перемещения людей и перебоев в предоставлении медицинских услуг, особенно что касается программы профилактических прививок.

Дети должны быть защищены от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, поэтому ЮНИСЕФ продолжает закупать и доставлять вакцины для плановых прививок, чтобы поддержать Украину

- подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

В Минздраве отметили, что по итогам 11 месяцев 2023 года 77,3% детей до года в Украине получили прививки против дифтерии, коклюша и столбняка.

Справочно

Бесплатные прививки против 10 инфекционных болезней входят в календарь профилактических прививок. В частности, ребенок должен получить прививки против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и хиб-инфекция.

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Напомним

ЮНИСЕФ доставил в Украину 203 000 доз обновленной вакцины против COVID-19 компании Pfizer, ориентированной на вариант "Омикрон", которая будет использована для бустерных прививок во всех регионах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Здоровье
Україна отримала 350 тисяч доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця - МОЗ
Ukraine has received 350 thousand doses of diphtheria, pertussis and tetanus vaccine - Ministry of Health
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Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка - Минздрав

Украина получила от Детского фонда ООН 350 000 доз вакцины АКДС для проведения плановых прививок, закупленных по просьбе Министерства здравоохранения Украины за средства правительства Японии. Вакцины будут распределены между медицинскими учреждениями страны.

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