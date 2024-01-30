Минздрав: в Украину доставили 340 тысяч доз оральной вакцины против полиомиелита

Для обеспечения иммунопрофилактики детей в 2024 году в Украину доставили 340 тысяч доз оральной вакцины против полиомиелита. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 340 000 доз оральной вакцины против полиомиелита (ОПВ) для поддержки Национальной программы иммунизации Украины доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Агентства США по международному развитию. Хранение и доставка в регионы вакцины, полученной от международных партнеров в качестве гуманитарной помощи, происходит при поддержке проекта "SAFEMed", USAID Украина - "Безопасные и доступные лекарства для украинцев".

Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используют два типа вакцин: инактивированную (ИПВ), которая вводится в виде инъекций, и оральную (ОПВ), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции. Каждый ребенок до достижения 14 лет должен получить шесть доз вакцины против полио. Так можно сформировать иммунитет к заболеванию. Прививки проводятся в 2, 4 (ИПВ), далее в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет (ОПВ) и обеспечивают защиту на всю жизнь.

По итогам 2023 года уровень охвата прививками против полио в разных возрастных группах превысил 80%, однако по рекомендациям ВОЗ показатель, свидетельствующий о защищенности населения от вакциноуправляемых инфекций благодаря прививкам, должен составлять 95%, - говорится в сообщении.

Справочно

Полиомиелит - это опасное заболевание, которое вызывает полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам. Полиомиелит входит в 10 вакциноуправляемых заболеваний, прививки против которых внесены в Национальный календарь профилактических прививок.

Лекарств против полио не существует, вакцинация против полиомиелита является самым эффективным способом профилактики этой болезни. Самые уязвимые к полио - дети до 5 лет, которые не имеют прививки и, соответственно, иммунитета против вируса.

Дополнение

В Минздраве напоминают, что вакцины для рутинной вакцинации закупаются за счет государственного бюджета. Часть вакцин, в случае увеличения потребности или в результате чрезвычайных ситуаций, поставляют международные партнеры по обращению государства.

Бесплатные прививки против 10 инфекционных болезней входят в календарь профилактических прививок. В частности, ребенок должен получить прививки против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и хиб-инфекция.

Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка - Минздрав