Профилактика заболеваний и реабилитация: Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения

Сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко вместе со своим немецким коллегой Карлом Лаутербахом подписали совместную декларацию о намерениях по сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.

Детали

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что пандемия COVID-19 и полномасштабная война, продемонстрировали важность международного медицинского партнерства.

Он напомнил, что в прошлом 16 министров здравоохранения поддержали совместное заявление, которое объединяет четыре ключевых темы: ментальное здоровье, международное медицинское партнерство, развитие медицинских кадров и их ментальное здоровье.

Сегодня подписываем совместную декларацию, которая еще больше углубит наше сотрудничество и определит ее ключевые векторы: общественное здоровье, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, реабилитация, психическое здоровье, профессиональное развитие, модернизация систем здравоохранения - Подчеркнул глава Минздрава.

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Предполагается усиление сотрудничества между Украиной и Германией для укрепления наших медицинских систем по ряду направлений:

общественное здоровье,

противодействие инфекционным и неинфекционным заболеваниям, в т. ч. резистентности к противомикробным препаратам,

профилактика заболеваний,

реабилитация, включая протезирование и ортезирование,

психическое здоровье,

профессиональное развитие медицинских кадров,

устойчивость и модернизация систем здравоохранения, включая самоуправление.

Дополнение

Министр здравоохранения Германии профессор Карл Лаутербах отметил, что с начала войны задокументировано более 1300 атак на учреждения здравоохранения и медицинский персонал.

С начала российско-захватнической войны Федеральное правительство Германии предоставило Украине помощь на сумму 28 миллиардов евро, в том числе на систему здравоохранения. Кроме того, Германия приняла и пролечила более 900 раненых пациентов - подчеркнул Лаутербах.

Он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину во время реформирования здравоохранения. По его словам, совместная декларация позволяет придать новый импульс для более тесного сотрудничества, в частности учитывая усилия Украины по вступлению в ЕС.

Напомним

Украина получила 340 000 доз оральной полиомиелитной вакцины от ЮНИСЕФ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) для обеспечения иммунизации детей в 2024 году.

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