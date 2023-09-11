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Германия предоставит Украине дополнительные 20 млн евро гуманитарной помощи - Бербок

Германия предоставит Украине дополнительные 20 млн евро гуманитарной помощи - Бербок

Киев • УНН

 • 287984 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставит Украине дополнительные 20 миллионов евро гуманитарной помощи для подготовки к зимнему периоду. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

Цитата

"Коварная цель россии - заморить голодом и заставить народ Украины мерзнуть зимой. Только в прошлом году россия осуществила 1500 ракетных ударов по энергоснабжению... Мы поддерживаем Украину в её подготовке к зиме и увеличиваем нашу неотложную гуманитарную помощь ещё на 20 миллионов евро. Это означает, что наша гуманитарная помощь Украине только в этом году уже составляет 380 миллионов евро", - отметила Бербок.

Детали

Она рассказала, что во время визита в Киев посетила электроподстанцию, где уже сегодня принимают усиленные меры безопасности, чтобы "никто не боялся за собственные запасы, сидя в темноте при свечах в декабре".

"Я слышала и видела сегодня утром, что летом они (обстрелы, - ред.) уменьшились, но не потому, что люди признали, что это военные преступления, а потому, что они, очевидно, снова планируют нападения на осень и зиму", - сказала министр.

Кроме этого, она сообщила, что Берлин совместно с Киевом работает над тем, чтобы европейская энергосистема была более соединена с украинской. По словам Бербок, Германия также поддерживает восстановление возобновляемых источников энергии и "зеленую трансформацию" Украины.

"Одним из таких проектов является построение ветровой электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Тогда чернобыльская АЭС будет не только символом катастрофы, но и возобновляемой энергетики... Сегодня были сделаны первые шаги к этому", - указала министр.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию, которая находится в 50 километрах от центра Киева.

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