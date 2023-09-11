Голова МЗС Німеччини Бербок відвідала атаковану рф електропідстанцію на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію, яка знаходиться за 50 кілометрів від центру Києва. Про це повідомляє Der Spiegel, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков показав Бербок електростанцію, площею близько 40 га. з потужністю близько 2000 мегават, яка відповідає за значну частину електропостачання регіону.
Електростанція кілька разів була уражений російськими ракетами і безпілотниками-камікадзе, доставленими з Ірану. Минулої зими внаслідок російської атаки “шахедами” частини об’єктів на території були зруйновані та згодом відбудовані.
Доповнення
Вранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з неоголошеним візитом прибула в Київ. Бербок приїхала вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення рф, повідомляє МЗС Німеччини.