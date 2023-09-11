Глава МИД Германии Бербок посетила атакованную рф электроподстанцию на Киевщине

Детали

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков показал Бербок электростанцию, площадью около 40 га. с мощностью около 2000 мегаватт, которая отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

Электростанция несколько раз была поражена российскими ракетами и беспилотниками-камикадзе, доставленными из Ирана. Прошлой зимой в результате российской атаки “шахедами” части объектов на территории были разрушены и впоследствии отстроены.

Дополнение

Утром 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с необъявленным визитом прибыла в Киев. Бербок приехала уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает МИД Германии.