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Глава МИД Германии Бербок посетила атакованную рф электроподстанцию на Киевщине

Глава МИД Германии Бербок посетила атакованную рф электроподстанцию на Киевщине

Киев • УНН

 • 594222 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину посетила электроподстанцию, которая находится в 50 километрах от центра Киева. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков показал Бербок электростанцию, площадью около 40 га. с мощностью около 2000 мегаватт, которая отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

Электростанция несколько раз была поражена российскими ракетами и беспилотниками-камикадзе, доставленными из Ирана. Прошлой зимой в результате российской атаки “шахедами” части объектов на территории были разрушены и впоследствии отстроены.

Дополнение

Утром 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с необъявленным визитом прибыла в Киев. Бербок приехала уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает МИД Германии.

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