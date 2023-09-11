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Німеччина надасть Україні додаткові 20 млн євро гуманітарної допомоги - Бербок

Німеччина надасть Україні додаткові 20 млн євро гуманітарної допомоги - Бербок

Київ • УНН

 • 287986 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна надасть Україні додаткові 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підготовки до зимового періоду. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, пише УНН.

Цитата

"Підступна мета росії - заморити голодом і змусити народ України мерзнути взимку. Лише минулого року росія здійснила 1500 ракетних ударів по енергопостачанню... Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо нашу невідкладну гуманітарну допомогу ще на 20 мільйонів євро. Це означає, що наша гуманітарна допомога Україні лише цього року вже становить 380 мільйонів євро", - зазначила Бербок.

Деталі

Вона розповіла, що під час візиту в Київ відвідала електропідстанцію, де вже сьогодні вживають посилених заходів безпеки, щоб "ніхто не боявся за власні запаси, сидячи в темряві при свічках у грудні".

"Я чула і бачила сьогодні вранці, що влітку вони (обстріли, - ред.) зменшилися, але не тому, що люди визнали, що це воєнні злочини, а тому, що вони, очевидно, знову планують напади на осінь і зиму", - сказала міністр.

Крім цього, вона повідомила, що Берлін спільно з Києвом працює над тим, щоб європейська енергосистема була більш з'єднана з українською. За словами Бербок, Німеччина також підтримує відбудову відновлювальних джерел енергії та "зелену трансформацію" України.

"Одним з таких проєктів є побудова вітрової електростанції у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Тоді чорнобильська АЕС буде не лише символом катастрофи, а й відновлювальної енергетики... Сьогодні були зроблені перші кроки до цього", - вказала міністр.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію, яка знаходиться за 50 кілометрів від центру Києва.

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