Німеччина надасть Україні додаткові 20 млн євро гуманітарної допомоги - Бербок

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"Підступна мета росії - заморити голодом і змусити народ України мерзнути взимку. Лише минулого року росія здійснила 1500 ракетних ударів по енергопостачанню... Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо нашу невідкладну гуманітарну допомогу ще на 20 мільйонів євро. Це означає, що наша гуманітарна допомога Україні лише цього року вже становить 380 мільйонів євро", - зазначила Бербок.

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Вона розповіла, що під час візиту в Київ відвідала електропідстанцію, де вже сьогодні вживають посилених заходів безпеки, щоб "ніхто не боявся за власні запаси, сидячи в темряві при свічках у грудні".

"Я чула і бачила сьогодні вранці, що влітку вони (обстріли, - ред.) зменшилися, але не тому, що люди визнали, що це воєнні злочини, а тому, що вони, очевидно, знову планують напади на осінь і зиму", - сказала міністр.

Крім цього, вона повідомила, що Берлін спільно з Києвом працює над тим, щоб європейська енергосистема була більш з'єднана з українською. За словами Бербок, Німеччина також підтримує відбудову відновлювальних джерел енергії та "зелену трансформацію" України.

"Одним з таких проєктів є побудова вітрової електростанції у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Тоді чорнобильська АЕС буде не лише символом катастрофи, а й відновлювальної енергетики... Сьогодні були зроблені перші кроки до цього", - вказала міністр.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію, яка знаходиться за 50 кілометрів від центру Києва.