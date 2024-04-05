Литва выделит 15 млн евро на программы по реабилитации украинских военных

Литва выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Литва закупит для Украины 3 тысячи литовских беспилотников, а также выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, Литва активно участвует в восстановлении Украины и выделит еще 5 млн евро на образование и 12 млн евро на помощь ветеранам, восстановление школ и детсадов, обустройство укрытий.

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Литва поддерживает инициативу, начатую Чехией по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов Европейского Союза.