Турция и россия ведут переговоры о новых контрактах на поставку газа после 2026 года

Турция и рф начали переговоры о продолжении сотрудничества в сфере поставок природного газа после 2026 года, когда истекает срок действия текущих контрактов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, государственная компания Botas ведет переговоры с российским "Газпромом" о продлении соглашений на импорт газа. На данный момент стороны еще не согласовали будущие объемы поставок и сроки новых контрактов.

В декабре прошлого года Анкара уже продлила два соглашения с "Газпромом" на поставку топлива по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток", которые остаются ключевыми маршрутами транспортировки российского газа в Турцию.

Турция остается одним из главных клиентов "Газпрома"

После сокращения экспорта в Европу из-за полномасштабного вторжения рф в Украину Турция стала вторым по величине рынком для российского газового монополиста после Китая.

Переговоры о новых контрактах могут иметь важное значение для россии, которая потеряла большинство европейских покупателей, а также для Турции, которая продолжает оставаться одним из крупнейших потребителей российского природного газа.

