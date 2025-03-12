Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе - Туск
Киев • УНН
Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Турция внесет вклад в мирный процесс в Украине. Он отметил, что роль Анкары может стать решающей в обеспечении стабильности в регионе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что надеется, что Анкара сыграет важную роль в содействии миру в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Я сделал четкое предложение президенту Эрдогану: Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе, в обеспечении стабильности и безопасности во всем нашем регионе
Он добавил, что "очень важно, чтобы НАТО и европейские страны одновременно и эффективно гарантировали стабильность... российско-украинской границы" после подписания любого перемирия.
"Роль Турции может быть решающей в этом отношении", - добавил он.
Напомним
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций американской и украинской делегаций. Стороны обсуждали 30-дневное прекращение огня, возобновление разведывательной поддержки и начало мирных переговоров.
Режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.