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Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе - Туск

Киев • УНН

 • 15643 просмотра

Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Турция внесет вклад в мирный процесс в Украине. Он отметил, что роль Анкары может стать решающей в обеспечении стабильности в регионе.

Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что надеется, что Анкара сыграет важную роль в содействии миру в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Я сделал четкое предложение президенту Эрдогану: Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе, в обеспечении стабильности и безопасности во всем нашем регионе 

- сказал Туск.

Он добавил, что "очень важно, чтобы НАТО и европейские страны одновременно и эффективно гарантировали стабильность... российско-украинской границы" после подписания любого перемирия.

"Роль Турции может быть решающей в этом отношении", - добавил он.

Напомним

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций американской и украинской делегаций. Стороны обсуждали 30-дневное прекращение огня, возобновление разведывательной поддержки и начало мирных переговоров.

Режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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