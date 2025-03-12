Туреччина повинна взяти на себе максимально можливу відповідальність у мирному процесі - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній прес-конференції з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що сподівається, що Анкара відіграє важливу роль у сприянні миру в Україні, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Я зробив чітку пропозицію президенту Ердогану: Туреччина повинна взяти на себе максимально можливу відповідальність у мирному процесі, у забезпеченні стабільності та безпеки у всьому нашому регіоні - сказав Туск.

Він додав, що "дуже важливо, щоб НАТО і європейські країни одночасно і ефективно гарантували стабільність... російсько-українського кордону" після підписання будь-якого перемир'я.

"Роль Туреччини може бути вирішальною в цьому відношенні", - додав він.

Нагадаємо

11 березня в Джидді відбулася зустріч делегацій американської та української делегацій. Сторони обговорювали 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

Режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, чи вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.