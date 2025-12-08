$42.060.13
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 10112 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 13952 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 20754 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 25414 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 25622 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 16885 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 27847 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13637 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13715 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию - Орбан

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Венгерский премьер Орбан заявил, что Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию. Венгрия уже получила 7,5 миллиарда кубических метров газа через трубопровод "Турецкий поток" в этом году.

Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию - Орбан
Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Сегодня я договорился с президентом, что вы, Турция, гарантируете маршрут, чтобы мы могли транспортировать газ из России в Венгрию

- сказал Орбан.

Орбан добавил, что Венгрия получила 7,5 миллиарда кубических метров газа через трубопровод "Турецкий поток" в этом году.

Напомним

Венгрия и Словакия оспорят в Европейском суде план ЕС о полном запрете импорта российских газа и нефти.

Павел Башинский

