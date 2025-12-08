Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Сегодня я договорился с президентом, что вы, Турция, гарантируете маршрут, чтобы мы могли транспортировать газ из России в Венгрию