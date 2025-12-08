Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию - Орбан
Киев • УНН
Венгерский премьер Орбан заявил, что Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию. Венгрия уже получила 7,5 миллиарда кубических метров газа через трубопровод "Турецкий поток" в этом году.
Фото: Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Турция будет гарантировать поставки российского газа в Венгрию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Подробности
Сегодня я договорился с президентом, что вы, Турция, гарантируете маршрут, чтобы мы могли транспортировать газ из России в Венгрию
Орбан добавил, что Венгрия получила 7,5 миллиарда кубических метров газа через трубопровод "Турецкий поток" в этом году.
Напомним
Венгрия и Словакия оспорят в Европейском суде план ЕС о полном запрете импорта российских газа и нефти.