Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини - Орбан
Київ • УНН
Угорський прем'єр Орбан заявив, що Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини. Угорщина вже отримала 7,5 мільярда кубічних метрів газу через трубопровід "Турецький потік" цього року.
Фото: Reuters
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Сьогодні я домовився з президентом, що ви, Туреччина, гарантуєте маршрут, щоб ми могли транспортувати газ з росії до Угорщини
Орбан додав, що Угорщина отримала 7,5 мільярда кубічних метрів газу через трубопровід "Турецький потік" цього року.
Нагадаємо
Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС про повну заборону імпорту російських газу та нафти.