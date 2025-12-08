Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини. Про це пише Reuters, передає УНН.

Сьогодні я домовився з президентом, що ви, Туреччина, гарантуєте маршрут, щоб ми могли транспортувати газ з росії до Угорщини