17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини - Орбан

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Угорський прем'єр Орбан заявив, що Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини. Угорщина вже отримала 7,5 мільярда кубічних метрів газу через трубопровід "Турецький потік" цього року.

Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини - Орбан
Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Туреччина гарантуватиме постачання російського газу до Угорщини. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я домовився з президентом, що ви, Туреччина, гарантуєте маршрут, щоб ми могли транспортувати газ з росії до Угорщини

- сказав Орбан.

Орбан додав, що Угорщина отримала 7,5 мільярда кубічних метрів газу через трубопровід "Турецький потік" цього року.

Нагадаємо

Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС про повну заборону імпорту російських газу та нафти.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика