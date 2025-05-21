Туристы разбегались в панике: в Китае обрушилась 600-летняя Барабанная башня Фэнъян

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 20560 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 54378 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 60139 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 69991 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 165261 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 90157 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 126926 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 258634 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87872 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 222283 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
33%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 71893 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 115541 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 106298 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 67804 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 40706 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 8912 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 165261 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 167942 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 258634 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 222283 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Дональд Туск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Румыния

Канада

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 68513 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 106979 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 154748 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 117099 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 110106 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

Футбол

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Туристы разбегались в панике: в Китае обрушилась 600-летняя Барабанная башня Фэнъян

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В Китае обрушилась часть Барабанной башни Фэнъян, построенной в 1375 году. К счастью, никто не пострадал, башня была на реконструкции год назад.

Туристы разбегались в панике: в Китае обрушилась 600-летняя Барабанная башня Фэнъян

Посетители многовекового туристического объекта на востоке Китая - барабанной башни Фэнъян - были вынуждены стремительно разбегаться, когда черепица храма отвалилась и посыпалась каскадом вниз с высоты более двух этажей. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Черепица посыпалась с древнего храма внезапно, в то время, как памятник архитектуры и территория вокруг нее была заполнена посетителями. Обвал кровли поднял огромное облако серо-коричневой пыли.

Падение черепицы продолжалось минуту или две, зрелищно и очень угрожающе. Перепуганные люди бросились в разные стороны

 – рассказал один из очевидцев государственной газете Yangcheng Evening News

Другой свидетель рассказал, как он слышал резкий звук падения плиток одна за другой из магазина у входа в Барабанную башню.

На площади, куда обсыпалась черепица, никого не было, поэтому никто не пострадал, заявили местные чиновники, добавив, что если бы это произошло чуть позже, после ужина, то у башни играло бы много детей.

Местное бюро культуры и туризма заявило, что о жертвах не сообщалось, и что "ситуация расследуется".

Количество жертв в Доминикане достигло почти сотни человек: среди жертв - политики и спортсмены09.04.25, 12:41 • 8333 просмотра

Обвал произошел всего через год после реконструкции башни из-за незначительных повреждений крыши.

Однако, здание состоит из двух частей: оригинальной основы и башни на ней. По словам местных чиновников, повреждения получила преимущественно последняя, которая была отстроена в 1995 году.

Дополнение

Барабанная башня Фэнъян, построенная в 1375 году и используемая для объявления начала церемоний и времени суток, является одной из крупнейших среди сооружений такого направления в Китае.

В Индонезии во время утилизации старых боеприпасов погибли 13 человек12.05.25, 15:24 • 2690 просмотров

Башня является главной туристической достопримечательностью провинции Аньхой, которая находится примерно в 320 километрах от Пекина, столицы Китая.

Уезд Фэнъян славится своей историей и культурой, а также был родиной Чжу Юаньчжана (императора Хунву), основателя династии Мин. Он руководил в эпоху процветания, подпитывавшейся сильной международной торговлей и ростом населения. В то время Китай заменил свою традиционную валюту из серебра и золота бумажными деньгами.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Пекин
Китай
Brent
$65.82
Bitcoin
$107,249.50
S&P 500
$5,911.31
Tesla
$344.26
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,305.85
Ethereum
$2,547.98