Туристы разбегались в панике: в Китае обрушилась 600-летняя Барабанная башня Фэнъян

Посетители многовекового туристического объекта на востоке Китая - барабанной башни Фэнъян - были вынуждены стремительно разбегаться, когда черепица храма отвалилась и посыпалась каскадом вниз с высоты более двух этажей. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Черепица посыпалась с древнего храма внезапно, в то время, как памятник архитектуры и территория вокруг нее была заполнена посетителями. Обвал кровли поднял огромное облако серо-коричневой пыли.

Падение черепицы продолжалось минуту или две, зрелищно и очень угрожающе. Перепуганные люди бросились в разные стороны – рассказал один из очевидцев государственной газете Yangcheng Evening News

Другой свидетель рассказал, как он слышал резкий звук падения плиток одна за другой из магазина у входа в Барабанную башню.

На площади, куда обсыпалась черепица, никого не было, поэтому никто не пострадал, заявили местные чиновники, добавив, что если бы это произошло чуть позже, после ужина, то у башни играло бы много детей.

Местное бюро культуры и туризма заявило, что о жертвах не сообщалось, и что "ситуация расследуется".

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Обвал произошел всего через год после реконструкции башни из-за незначительных повреждений крыши.

Однако, здание состоит из двух частей: оригинальной основы и башни на ней. По словам местных чиновников, повреждения получила преимущественно последняя, которая была отстроена в 1995 году.

Дополнение

Барабанная башня Фэнъян, построенная в 1375 году и используемая для объявления начала церемоний и времени суток, является одной из крупнейших среди сооружений такого направления в Китае.

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Башня является главной туристической достопримечательностью провинции Аньхой, которая находится примерно в 320 километрах от Пекина, столицы Китая.

Уезд Фэнъян славится своей историей и культурой, а также был родиной Чжу Юаньчжана (императора Хунву), основателя династии Мин. Он руководил в эпоху процветания, подпитывавшейся сильной международной торговлей и ростом населения. В то время Китай заменил свою традиционную валюту из серебра и золота бумажными деньгами.